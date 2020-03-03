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Fetih Gençlik Koşusu’nda kıyasıya mücadele

ANTALYA HABERLERİ  | 03.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen ’Fetih Gençlik Koşusu’na bin 500 öğrenci katıldı.Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fetih Gençlik Koşusu düzenlendi.

Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen ’Fetih Gençlik Koşusu’na bin 500 öğrenci katıldı.
Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fetih Gençlik Koşusu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan ve Karaalioğlu Parkı’nda sona eren koşuya kentteki ortaokul ve liselerden bin 500 öğrenci katıldı.
Fetih Koşusu ’ Yıldız Erkekler, Yıldız Kızlar, Genç Kızlar ve Genç Erkekler’ olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. Öğrenciler bitiş çizgisine önce varabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya katılan öğrencilere katılım madalyaları verildi. Yarış sonunda ‘Yıldız Erkekler’ kategorisinde Enes Kaya birinci, Mahmut Can Kızılkaya ikinci, Can Polat Özer üçüncü, ’Yıldız Kızlar’ kategorisinde Fatma Çiçek birinci, Özge Özaşık ikinci, Elif Yıldırım üçüncü, ’Genç Erkekler’ kategorisinde Hüseyin Özeken birinci, Ferit Tan ikinci, Ali Gezer üçüncü, ’Genç Kızlar’ kategorisinde ise Ümran Çelik birinci, Aynur Uğurlu ikinci ve Havin Naz Batihan üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

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