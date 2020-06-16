YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fetihtepe mahalle bahçesine kavuşuyor

Fetihtepe mahalle bahçesine kavuşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.06.2020 16:25 | Son Güncelleme

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde inşa edilen mahalle bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, “Çocuklarımızın oynayabileceği, hanımefendilerin, beyefendilerin, dedelerimizin, nenelerimizin gelip istirahat edebilecekleri bir mahalle bahçemizin inşasını gerçekleştiriyoruz ”dedi.Beyoğlu Belediyesi ailelerin yüzünü güldüren ‘Mahalle Bahçeleri’ projesini ilçenin dört bir yanına yayıyor.

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde inşa edilen mahalle bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, “Çocuklarımızın oynayabileceği, hanımefendilerin, beyefendilerin, dedelerimizin, nenelerimizin gelip istirahat edebilecekleri bir mahalle bahçemizin inşasını gerçekleştiriyoruz ”dedi.

Beyoğlu Belediyesi ailelerin yüzünü güldüren ‘Mahalle Bahçeleri’ projesini ilçenin dört bir yanına yayıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendi mahallelerinde rahatça zaman geçirebileceği alanlar olarak inşa edilen Mahalle Bahçeleri’nin 6.sı Fetihtepe Mahallesi’nde inşa ediliyor. 600 metrekare alana inşa edilen projenin bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mahalle bahçesiyle Fetihtepe Mahallesinin nefes alacağını söyledi.

Fetihtepe mahallesi nefes alacak
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, “Beyoğlu Fetihtepe Mahallemizdeyiz. Burada özellikle çocuklarımızın oynayabileceği, hanımefendilerin, beyefendilerin, dedelerimizin, nenelerimizin gelip istirahat edebilecekleri bir mahalle bahçemizin inşasını gerçekleştiriyoruz. Bu mahalle bahçemizin yapılmasıyla Fetihtepe Mahallemiz nefes alacak. Çocuklarımızın oynayabilecekleri bir yeşil alanları olacak, oyun grupları olacak. Çocuklara toprakla oynayabilmeleri için bir de hobi bahçesi yapıyoruz. Böylece farklı ünitelerden oluşan yaklaşık bir dönümlük mahalle bahçemizin tamamlanmasıyla birlikte açılışını da gerçekleştireceğiz” dedi.

Proje kapsamında 42 tane mahalle bahçesi yapılacak
Beyoğlu’nun tamamına yaygınlaştırılması planlanan proje kapsamında şuana kadar 5 tane mahalle bahçesi tamamlanarak hizmete açıldı, 3 tanesinde ise çalışmalar devam ediyor. Toplamda 42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinde; voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ve spor aletleri bulunuyor. Vatandaşlara şehrin kalbinde, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunulmuş oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.