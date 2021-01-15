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FETÖ davasında yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu beraat etti

15.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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FETÖ davasında yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu beraat etti

Eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında yargılandığı davada beraatine kararı verildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Başoğlu ve avukatı katıldı. Söz verilen sanık Başoğlu, beraatini istedi.

Başoğlu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla görülen davayı karara bağlayan mahkeme, Başoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmediğinden beraat kararı verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, 23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Başoğlu'nun, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı ileri sürülmüştü.

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