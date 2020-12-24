FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Avcı ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Avcı, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, "Hiçbir terör örgütüne üye değilim, hayatımda yakından silah dahi görmedim. İrademi başka yapıya ya da kimseye vermedim." dedi.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Avcı, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanı ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

