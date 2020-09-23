YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. FETÖ firarisi çift Kahramanmaraş'ta yakalandı

FETÖ firarisi çift Kahramanmaraş'ta yakalandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi çift Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift gözaltına alındı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, emniyetin mahrem yapılanması içinde olduğu ve daha önce örgütle bağlantılı bir kurumda çalıştığı öne sürülen H.İ.İ. ve eşi H.İ'nin ilçede olduğunu belirledi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Siirt ve Malatya'da da aranması bulunan çift, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Beş ayrı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:30
İkindi
15:55
Akşam
18:35
Yatsı
19:51

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Efe Eczanesi
Onikisubat
Güven Eczanesi
Dulkadiroglu
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Koçak Eczanesi
Onikisubat
Vildan Eczanesi
Onikisubat
Zeynep Eczanesi
Dulkadiroglu
Demir Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.