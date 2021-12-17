FETÖ firarisi, İzmir'de sahte kimlikle yattığı hastanede yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve sahte kimlikle başvurduğu hastanede Kovid-19 tedavisi gören Adem Zengin yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan firari Adem Zengin'in sahte kimlikle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Adem Zengin'i yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Adem Zengin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak biliniyor.

