FETÖ hedeflerine "sosyal medya algısı üzerinden" ulaşmaya çalışıyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesabının yöneticilerinden biri olduğu ve "@kacsaatolduson" adlı hesabı yönettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan şüpheli H.Y. ifadesinde, örgütün sosyal medya üzerinden hedeflerine ulaşmak için neler yaptığını anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sosyal medya ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "@kacsaatolduson" Twitter hesabının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve dün tutuklanan H.Y, savcılık ifadesinde örgütün sosyal medya çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

FETÖ'nün sosyal medya yapılanması bulunduğunu anlatan H.Y, örgütün bu platform üzerinden insanları etkilemeyi amaçladığını aktardı.

H.Y, "Örgüt, 2014 yılında sosyal medyanın popülerliğinin artmasından dolayı eylem ve faaliyetlerini sosyal medya üzerinden taşımaya, bu şekilde daha fazla insana ulaşarak toplumda algı yaratabilmeyi, örgütten olan ya da olmayan herkesle etkileşim haline geçmeyi hedefledi. Bunu yeni bir güç olarak gördü ve bunun için bir yapı oluşturdu. Ama bunu yaparken de çok sıkı bir gizlilik takip etti." ifadelerini kullandı.