YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

19.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa dışı yolla dinledikleri iddiasıyla 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ üyeliğinden ceza aldıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak açık ceza infaz kurumuna geçen sanıklar Gürkan ve Bilgin katıldı. Duruşmada tanık V.S. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak tanık sıfatıyla dinlenen dönemin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü soruşturma büro amiri V.S, "Benim suça konu olan bu olaydan haberim yoktur. Bu işin asıl sorumlusu da ben değildim. Adli konularda il emniyet müdür yardımcısının kesinlikle imza yetkisi yoktur. Bütün imzalar şube müdürü ve şube müdür yardımcısı tarafından atılır. İl emniyet müdür yardımcısı sadece büroların koordinasyonundan sorumludur. İl emniyet müdürünün de bu konuda bir yetkisi yoktur. Ben bu sürecin yazışmalarından haberdar değilim." dedi.

Sanık Gürkan, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tanık beyanı benim savunmalarımı doğrulamaktadır. Biz MİT Adana Bölge Başkanlığı ile koordineli çalışıyorduk. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Bilgin de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

MİT avukatı ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak "adli vakalarda dinleme yapılacak şüpheliler hakkında soruşturmanın yürütülmesi sürecinde ve soruşturma amirleriyle yapılacak yazışmalarda il emniyet müdürü ve il emniyet müdür yardımcısının adli bir görevinin olup olmadığının" sorulup mahkemeye bildirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ üyeliğinden yargılanan Ahmet Zeki Gürkan'a Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay, İsmail Bilgin'e de Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Adana'da, FETÖ soruşturması kapsamında bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada da eski TEM Şube Müdürü firari M.K, yardımcısı A.K, eski İstihbarat Şube Müdürü R.D, TEM şube soruşturma büro amiri V.S, teknik takip bürosunda görevli polis memurları K.E.T. ve R.A, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı dinlemeyle bağlantıları oldukları iddiasıyla Gürkan ve Bilgin hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmasına karar vermiş, sanıklar hakkında 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildiAdana'da düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını incelediDiyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını inceledi
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındıAdnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana

Adana Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:29
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:19

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Çarşamba

Toros Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.