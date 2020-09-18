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FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 18.09.2020 18:44 | Son Güncelleme

FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, İzmir'in Bergama ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G.Ç'nin, Bergama'da akrabalarının yanında olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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