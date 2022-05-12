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FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

12.05.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası verilen hükümlü, karar duruşmasının olduğu günün akşamı, Adnan Menderes Havalimanı'ndan sahte kimlikle Almanya'ya gitmeye çalışırken yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün, bazı FETÖ yanlısı sosyal medya hesaplarından, örgüt üyesi Mustafa Enis Durak adına mağduriyet algısı yaratacak nitelikte örgütsel faaliyetler çerçevesinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Adı geçen FETÖ üyesi Durak'ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi öğrencisiyken 2016'daki darbe girişimi sonrası ilişiğinin kesildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin, 2014 yılında ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandığı, hakkındaki itirafçı beyanına göre örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenciyken "Yusuf" ve "Kenan" kod isimli sivil örgüt mahrem imamlarına bağlı hareket ettiği, 2021'de de tutuklu olarak hakkında kamu davası açıldığı ve tensip aşamasında tahliye edildiği aktarıldı.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken ilk celsede tutuklanan Durak'ın, üniversite öğrencisi olması ve sabit ikametgahı bulunması gibi gerekçelerle tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, aynı mahkeme tarafından davanın 2. celsesine katılmayan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası verildiği ve yokluğunda da tutuklanmasına karar verildiği vurgulandı.

Durak'ın, hapis cezası aldığı günün akşamı 10 Mayıs saat 22.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, üzerinde "Ahmet Yılmaz" adına düzenlenmiş Belçika'ya ait sahte kimlik kartıyla Almanya'ya kaçmak üzereyken yakalandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında soruşturma açılan hükümlünün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası kapsamında ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Durak'ın, 14 Nisan'daki duruşmada ise yargılandığı İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine itirafçı olmak istediğini sözlü olarak bildirdiğine işaret edildi.

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