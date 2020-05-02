FETÖ, "kumpas soruşturmaları" savcısının kardeşi ve avukatına para göndermiş

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddiasıyla 43 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "Türkiye finans sorumlusu" olduğu öne sürülen A.K'nin, kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas soruşturmaları" olarak bilinen "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'ın kardeşi ve avukatına para gönderdiğine ilişkin itiraflarına yer verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13'ü tutuklu 43 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet'' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanakların yer aldığı 277 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına "sızma" stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.