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  4. FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeliğinden ihraç edilen tutuksuz sanık S.D. ile avukatı katıldı.

Sanık S.D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, akademisyen olduğunu, öğrencilerine telefonunu kullandırdığını, kendisinin ByLock indirmediğini ve kullanmadığını savundu. Sanık telefonuna ByLock'u öğrencilerinin indirmiş olabileceğini öne sürdü.

Duruşma savcısı ise sanığın iki ayrı telefon hattında ve 2 ayrı cep telefonunda ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bylock eski akademisyen FETÖ/PDY Gaziantep

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