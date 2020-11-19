FETÖ sanığı eski akademisyenin yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisakı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen ve hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U'nun yargılanmasına başlandı.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa U. ile avukatı katıldı.

Sanık Mustafa U, hakkında örgütün doktorlar sorumlusu olduğu yönünde ifade veren FETÖ sanığı M.P'nin doğruları söylemediğini iddia ederek, bu kişiye 5 bin lira borç verdiğini, bin lirasını verip kalanını vermediğini ve aralarında husumet oluştuğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz'ın, "iki akademisyen arasında 4 bin lira için böyle iftira atılabilir mi?" sorusunu ise sanık, "İnsan psikolojisi farklı, anlamak mümkün değil." yanıtını verdi.

Sanık Mustafa U, örgütün 72 tepe yöneticisinden İ.Y ile 70 saniyelik görüşmesine yönelik, İ.Y'nin arkadaşının kayınbabası olduğunu, arkadaşının talebiyle Kilis'e gelen İ.Y'ye yardımcı olduğunu ancak İ.Y'yi tanımadığı ifade etti.