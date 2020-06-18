FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski komiser yardımcısı tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı sanık İ.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A4" kodu ile derecelendirildiğini, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığını ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık İ.A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını iddia eden İ.A, "Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

