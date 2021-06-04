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FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan iki kadın şüpheli Trabzon'a getirildi

04.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan iki kadın şüpheli Trabzon'a getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 2 şüpheli, Trabzon'a getirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan 2 kadın zanlı, Ankara'da gözaltına alındı.

Trabzon'a getirilen kadınlardan birinin örgüt içi bölge talebe mesulü, ilçe sorumlusu ve ByLock kullanıcısı, diğerinin ise örgütün eğitim kurumlarında çalışmış, askeri mahrem yapılanmasında vazifeli ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.

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