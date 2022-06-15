YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

15.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K. ve A.G. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelenmesinde FETÖ şüphelileri oldukları tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandıAvrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandı
Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildiBursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Şüpheli

Edirne Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:57
Yatsı
22:50
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.