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FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı

13.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan, aralarında aranan kişilerin de bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesindeki Sarıgerme açıklarında Yunan adalarına doğru hareket ettiği tespit edildi. Bunun üzerine terör örgütü mensuplarının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 şüpheli ile 2 organizatör uluslararası sulara çıkmadan yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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