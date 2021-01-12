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FETÖ üyelerine "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çiftin yargılanmasına devam edildi

12.01.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti

Adana'da, FETÖ/PDY'nin askeri öğrencilerle ilgilenen ve "bahçıvan" olarak adlandırılan sözde üst yöneticileri ile mahrem imamları için "gaybubet" olarak bilinen hücre evi kiraladıkları iddiasıyla 10'ar yıla kadar hapisleri istenen çiftin yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklar Z.Y. ve N.Y. çifti ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ev sahibi M.Ö, evi Z.Y'ye kiraya verdiğini ve kira kontratını eşi N.Y. adına yaptıklarını belirterek, "Kira parasını Z.Y. bana peşin verdi. Bana 'Kadirli'de evimiz varç ancak çocuklar Adana'da okuduğu için bu evde çocuklar oturacak' dedi." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, çiftin Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki ikameti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" diye adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen sözde üst yöneticisi Kamuran Eryiğit ile örgütün eyalet yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen mahrem imamlar H.S, M.Ü, E.K, M.Y. ve Ç.C'nin saklanması amacıyla ev sahibinden kendileri oturacak şekilde kiraladığını belirterek üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istendi.

Z.Y. savunmasında, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Ben kimseye 'gaybubet evi' temin etmedim. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık N.Y. de önceki celse ayrıntılı savunma yaptığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için sanıklara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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