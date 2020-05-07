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FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski komiser yardımcısının yargılanması sürdürüldü

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski komiser yardımcısının yargılanması sürdürüldü

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski komiser yardımcısı tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı sanık İ.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İ.A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını iddia eden İ.A, "Ben 'İrfan' kod adını kullanmadım. Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dava dosyasındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı ve dinlenmeyen tanıkların çağrılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların gelecek celsede dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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