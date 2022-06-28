FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.O. adlı kadın, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.
Terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen N.O, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz