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FETÖ üyesi yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 06.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Malatya’da FETÖ üyesi bir zanlı, saklandığı evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Propagandasını Yapmak (FETÖ) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Malatya’da FETÖ üyesi bir zanlı, saklandığı evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Propagandasını Yapmak (FETÖ) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu şüpheli, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi’nde saklandığı evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığınca devam edildiği kaydedildi.

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Rehber Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
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