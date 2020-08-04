FETÖ’cü komiser yardımcısı ve 2 öğretmen tutuklandı

Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ihraç edilen komiser yardımcısı ve örgütün okullarında öğretmenlik yapan 2 şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve emniyetten ihraç edilen komiser yardımcısı ile terör örgütünün okullarında öğretmenlik yapan 2 şahsın adresleri tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonu kapsamında yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

