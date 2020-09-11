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FETÖ’cü Vali Yardımcısı Koç’a ASİMDER’den tepki

IĞDIR HABERLERİ  | 11.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev’in FETÖ terör örgütü lideri ve üst düzey yöneticileri ile olan fotoğrafını ASİMDER’e ait sosyal paylaşım şebekelerinde paylaşmasından dolayı, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tayinini çıkartan raporu düzenleyen ve geçtiğimiz günlerde FETÖ terör örgütü üyeliğinden görevden alınan Iğdır eski Vali Yardımcısı Yunis Koç’a tepki gösterdi.ASİMDER’e FETÖ terör örgütü üyelerinin operasyon yaptıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER Genel Merkezi olarak yaptığımız çalışmalar sözde Ermeni soykırımını savunan Ermeni Diasporası ve yandaşları PKK ile FETÖ terör örgütünü rahatsız etmiştir.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev’in FETÖ terör örgütü lideri ve üst düzey yöneticileri ile olan fotoğrafını ASİMDER’e ait sosyal paylaşım şebekelerinde paylaşmasından dolayı, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tayinini çıkartan raporu düzenleyen ve geçtiğimiz günlerde FETÖ terör örgütü üyeliğinden görevden alınan Iğdır eski Vali Yardımcısı Yunis Koç’a tepki gösterdi.
ASİMDER’e FETÖ terör örgütü üyelerinin operasyon yaptıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER Genel Merkezi olarak yaptığımız çalışmalar sözde Ermeni soykırımını savunan Ermeni Diasporası ve yandaşları PKK ile FETÖ terör örgütünü rahatsız etmiştir. Şahsımı usulsüz bir şekilde tayinini isteyen ve milli bir mücadele veren devlet politikamızı savunan ASİMDER’in kapanması için Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Iğdır eski Vali Yardımcısı Yunis Koç, FETÖ terör örgütü üyeliğinden görevinden alınmıştır. Haklarında FETÖ iddiası bulunan bu iki insanın ve Iğdırlı bazı iş insanlarının hep birlikte ASİMDER’e ve şahsıma FETÖ operasyonu yaptıkları artık ispatlanmıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütüyle millet olarak mücadele etmeniz gerek” sözleriyle yola çıktıklarını ve mücadele ettiklerini söyleyen Gülbey, “Bu vatan kolay kazanılmadı. Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kıbrıs, Güneydoğu, Anadolu ve 15 Temmuz’da verdiğimiz mücadele ruhumuz halen devam etmektedir. Bu terör örgütlerinin sonu gelinceye kadar yolumuza devam edeceğiz. ASİMDER’i hiç kimse çıkmış olduğu yoldan döndüremez. Bu eski Vali Yardımcısı Yunis Koç’u şahsım ve ASİMDER’e karşı yapmış olduğu art niyetli tüm işlemlerinden dolayı esef ve şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

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