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FETÖ’den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı

İHA İHA
01.02.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Mersin’de FETÖ/PDY’den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, yakalanıp tutuklandı.

FETÖ’den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY) ceza alıp arananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle aranan ihraç başpolis memuru M.A. Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderildi.

FETÖ’den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı

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