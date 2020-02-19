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FETÖ’den bir gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

Malatya’da FETÖ terör örgütünden bir zanlı gözaltına alındı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında çalışma yapıldı.

Malatya’da FETÖ terör örgütünden bir zanlı gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında çalışma yapıldı. Malatya ili Kale ilçesinde ikamet eden ve 2008-2012 yılları arasında FETÖ terör örgütüne ait yurtlarda öğrenci ağabeyliği yapan 1 şahsa yönelik icra edilen operasyon sonucu şahıs yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet tabanca fişeği ile geçirildi.
Olay şüphelisi şahıs adli makamların talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

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