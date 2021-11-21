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FETÖ'den gözaltına alınan eski Danıştay Tetkik Hakimi Şahin tutuklandı

21.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'den gözaltına alınan eski Danıştay Tetkik Hakimi Şahin tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Danıştay Tetkik Hakimi Remzi Şahin tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Şahin, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana firari durumda olan Remzi Şahin, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Kasım'da Sincan'da saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

ByLock kullandığı tespit edilen Şahin'in evinde ruhsatsız 2 tabanca bulunmuştu.

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