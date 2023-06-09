FETÖ’den hüküm giyen 4 şahıs yakalanıp tutuklandı

Operasyonda FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 2 şüpheli de yakalanıp ifadesi alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’den aranması ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3’ü ihraç polis, 1’i askeri okuldan atılan astsubay 6 kişinin yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada bu kişilerin örgüt talimatları çerçevesinde yurt dışına kaçmaya ya da hücre evlerine geçmeye çalıştığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 6 şahsı da adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.

Emniyete götürülen ihraç polis memurları Mustafa B.’nin 7 yıl 6 ay, Bilal K., Cumali T. ile esnaf Mustafa K.’nin ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları belirtildi. Hükümlülerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, haklarında sohbet toplantılarına katıldıklarına dair teşhis ve ifade bulunduğu, örgüt elebaşının talimatları üzerine Bank Asya’daki hesaplarında artırım yaptıkları ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelilerden astsubay öğrencisi Ahmet K.’nin, örgütle iltisaklı olduğunun belirlenmesi üzerine okuldan atıldığı, esnaf Levent L.’nin ise sohbet toplantılarına katıldığına dair hakkında ifade bulunduğu ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3’ü ihraç polis ve 1 esnaf cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

