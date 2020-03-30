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FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un yargılanmasına devam edildi

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında duruşma salonuna seyirci ve basın mensupları alınmadı.

Duruşmada iki tutuklu tanığın da bulundukları cezaevinden ifadeleri alındı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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Duruşma tutuklu sanık

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