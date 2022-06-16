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FETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat etti

16.06.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat etti

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, delil yetersizliğinden beraat etti.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Öztürk, Ankara'da olduğu için SEGBİS aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Sanık Öztürk, "Beraatimi istiyorum. Mağduriyetimin uzamamasını talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Daha sonra kararı açıklayan mahkeme başkanı, heyetin, oy çokluğuyla sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verdiğini belirtti.

- Dava süreci

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Fevzi Öztürk 31 Mayıs 2020'de tutuklanmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve ilk duruşmada konut hapsi şartıyla tahliye edilen Öztürk hakkında, 16 Şubat 2021'deki duruşmada haftada 1 gün imza verme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

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