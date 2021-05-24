FETÖ'nün Adalet Bakanlığı personelini kodlarla fişlediği tespit edildi

İddianamede, örgütün, Adalet Bakanlığı içerisinde kadrolaşmak için bakanlığın açtığı sınavlardan önce kendi elemanlarını veya örgüte kazandırabileceklerini düşündükleri kişileri, sınavlar öncesinde ön mülakata aldığı, bu kişiler için, örgüt müktesebatı ve girecekleri sınavın özelliğine göre kişisel gelişimlerini arttıracak hazırlık kampları düzenlediği anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin aralarında örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu 71 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

"Gizliliği sağlamaya yönelik olarak, örgüt yöneticilerinin diğer yönetici ve üyelere, örgüt tarafından bölge düzeyinde yapılan toplantılara arabayla gidilmesi halinde bu arabaların çevredeki başka bir yere park edilmesi, toplantıların aileleriyle birlikte yapılması, olası bir polis baskını halinde bu toplantının bir örgüt toplantısı değil, aile toplantısı olduğu görüntüsü verilmesi hususunda talimat verildiği anlaşılmıştır."

FETÖ'nün Türkiye adalet personeli ülke yapılanmasının 6 bölgeden oluştuğu, bu bölge yapılanmalarının altında, birden fazla ili kapsayan "dar bölge yapılanması", onun da altında "il yapılanması" bulunduğu aktarılan iddianamede, dar bölge yapılanmalarının genellikle birden fazla ilden oluştuğu il sorumlularının ağır ceza mahkemesi yargı alanlarına göre belirlendiği bilgisine yer verildi.

Örgütün her ildeki bilirkişilik pozisyonlarına ve cezaevi izleme kurullarına kendi üyelerini yönlendirmeye çalıştığı da aktarılan iddianamede, "Örgüt evlerinde yetiştirilen şahısların, düzenli şekilde örgüt abi/ablaları tarafından kontrol edildiği, yaklaşık 8-10 örgüt evinin bir bölge imamına, bölge imamlarının büyük bölgelere, büyük bölgelerin ise en tepede 'Türkiye Adalet Sorumlusuna' bağlı olduğu ve herhangi bir boşluğa mahal verilmeyecek şekilde dizayn edildiği açık biçimde görülmektedir." bilgisine yer verildi.

Örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasında faaliyet gösteren mahrem imamların, "A","B" ve "C" olarak sınıflandırıldıkları belirtilen iddianamede, bu kişilerden, "genel müdür" denilen A statüsündeki kişilerin bölge sorumlusu ya da dar bölge sorumlusu olduğu, "müdür" veya "müdür yardımcısı olarak isimlendirilen B statüsündekilerin dar bölge sorumlusu ve il sorumlusu olduğu, "öğretmen" denilen C statüsündeki kişilerin ise yapı içerisindeki memurlara örgütsel sohbet yapan kişi olduğu kaydedildi.