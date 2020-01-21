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  4. FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı

SİİRT HABERLERİ  | 21.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin tümü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişinin yakalanması için de Siirt merkezli Bingöl, Yalova ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ Operasyon siirt

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