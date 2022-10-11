YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. FETÖ'nün "güncel yapılanması" davasında 6 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün "güncel yapılanması" davasında 6 sanığa hapis cezası

11.10.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgütün güncel yapılanma sorumlusunun da aralarında bulunduğu 6 sanık, 6 yıl 3 aydan 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu kurumları yapılanmasına ilişkin davada, eski KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un da aralarında bulunduğu 6 sanık, "silahlı terör örgütü" üyeliğinden hapis cezasına mahkum edildi, hükümle birlikte sanıklardan biri tutuklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yasin Temur ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okunduktan sonra tanık beyanına geçildi.

Tanık Ö.A, müfettiş olarak görev yaptığı dönemde örgütün sohbetlerine katıldığını, sanık Yasin Temur'un "Yunus" kod adıyla 5 kişilik gruplarına abilik yaptığını söyledi.

Sohbetlerde dini konuların ele alındığını ifade eden Ö.A, "Sohbet grubundakilerin hepsi müfettişti. Bunların isimlerini emniyet ifademde verdim. Sohbet çıkışında herkes himmet adı altından bir şeyler veriyordu. Ben de verdim ama düzenli vermiyordum. Diğerleri ne kadar veriyordu bilmiyorum. Parayı, Yunus olarak bildiğimiz Yasin Temur'un masasına koyuyorduk." dedi.

Sanık Temur da tanığı tanımadığını iddia ederek, esas hakkında savunmasını yapmak istediğini söyledi.

Dava dosyasındaki tespitlere göre ByLock kullanıcısı olduğunu aktaran Temur, söz konusu programı iş yerindekilerin tavsiyesi üzerine telefonuna indirdiğini, bir süre sonra sildiğini iddia etti.

Kendisi ve eşi hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı verildiğinden haberinin olmadığını, bu nedenle rutin hayatına devam ettiğini aktaran Temur, ailece Bolu'ya giderken yakalandıklarını, yurt dışına kaçma niyetinde olmadıklarını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Temur, beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından önceki celse savunma yapan diğer sanıkların son sözlerini alan mahkeme, kararını açıkladı.

Buna göre, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Aslı Temur, Cihangir Baycan 6 yıl 3 ay, Metin Kalafatoğlu, Yaşar Özbek 7 yıl 6 ay, Murat Ortaç ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte Ortaç'ın tutuklanmasına karar verildi. Aynı suçtan Yasin Temur, 12 yıl 6 hapis cezasına mahkum edilirken, sanık Figen Durmuşoğlu ise beraat etti.

Sanıklar Yasin Temur ve Murat Ortaç hakkında ceza tayin ederken alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, bu sanıklar için takdiri indirim uygulamadı.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, FETÖ'nün bazı kamu kurumlarında yeniden yapılanmaya gittiği tespiti üzerine, 9 Şubat 2021'de soruşturma başlatıldı.

KHK ile ihraç edilen eski başmüfettiş Yasin Temur'un örgütün güncel kamu kurumları yapılanmasında görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu sanığın, Yenimahalle ilçesinde örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandığı gaybubet evinde, bazı firari isimlerle kaldığı belirlendi.

Temur ile diğer sanıklar, yurt dışına kaçmaya çalışırken 10 Mart 2021'de yakalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da sahte paralarla alışveriş yapan 5 kişi yakalandıAnkara'da sahte paralarla alışveriş yapan 5 kişi yakalandı
İBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturmaİBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturma
Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybettiZeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
fetö Sanık hapis cezası mahkum hüküm

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:40
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:41
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.