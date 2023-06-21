YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

21.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 1'i hakkında ev hapsi tedbiri, 22'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yürütülen çalışmalarda, örgütün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 1 zanlı yurt dışına kaçmaya çalışırken 17 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Sonradan gözaltına alınan zanlının da aralarında bulunduğu 29 şüpheliden 3'ü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Zanlılardan 1'i hakkında ev hapsi şeklinde tedbir, 22'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

5 İLDEKİ 33 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese, 16 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 1 zanlı da yurt dışına kaçmaya çalışırken 17 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldıBüyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldı
Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldüKütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldü
Demirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştıDemirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
fetö İstanbul operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Özkul eczanesi
Fatih
Akdeniz eczanesi
Sultanbeyli
Durmuş eczanesi
Avcilar
Nur eczanesi
Bakirkoy
Elif eczanesi
Sariyer
Sönmez eczanesi
Silivri
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.