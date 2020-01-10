YURTHABER
  4. FETÖ'nün havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imamına hapis cezası

FETÖ'nün havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imamına hapis cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imamına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün sözde havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Uyanık ile avukatı katıldı.

İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Uyanık'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapsine hükmederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
İHH Eskişehir’den Rektör Çomaklı’ya ziyaretİHH Eskişehir’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
’Zamazingo’ seyirciyle buluştu’Zamazingo’ seyirciyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dava Eskişehir FETÖ Karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Akbulut Eczanesi
Tepebasi
Onat Eczanesi
Odunpazari
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Tepeoğlu Eczanesi
Odunpazari
Timur Eczanesi
Odunpazari
Anıl Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez’in acı günü

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez’in acı günü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.