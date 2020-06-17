FETÖ'nün "Kuleli yapılanması" mahrem imamın itiraflarına yansıdı

SAVAŞ GÜLER - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı "mahrem imam", Kuleli Askeri Lisesindeki örgütün mahrem yapılanmasını itiraflarıyla ortaya çıkardı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren "Enes" kod adlı O.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı, örgüt tarafından "asistan" olarak görevlendirildiği Kuleli Askeri Lisesindeki FETÖ mensubu yaklaşık 20 kripto asker ile buradaki askerlerden sorumlu 70'e yakın "mahrem abi"yi deşifre etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, deşifre edilen kripto asker ve mahrem imamların da çoğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasıyla FETÖ'ye ağır darbe vurulduğu belirtildi.

Üniversitede okuduğu 2006-2010 yıllarında, örgüt içerisinde çeşitli görevler üstlendiğini, mezun olduktan sonra da "büyük bölge talebe mesulü", "şehir dışı talebe mesulü" ve "küçük bölge imamlığı" gibi görevler aldığını belirten O.Ç, 2013'ten sonra da Kuleli Askeri Lisesindeki örgütün mahrem yapılanmasında görev yapmaya başladığını anlattı.