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FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik Konya merkezli operasyonda 8 gözaltı

07.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik Konya merkezli operasyonda 8 gözaltı

Konya merkezli 12 ilde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 8'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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fetö Gözaltı Konya

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