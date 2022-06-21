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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 13 zanlı yakalandı

21.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 13 zanlı yakalandı

Konya merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 17 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 13'ü yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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fetö Gözaltı Konya

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