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FETÖ’nün mahrem yapılanmasında 5 şahıs yakalanarak tutuklandı

22.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün mahrem yapılanmasında 5 şahıs yakalanarak tutuklandı

Denizli’de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan, Bylock kullandığı tespit edilen ve mahrem yapılanmada yer alan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri operasyonlar düzenlendi.

Denizli’de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan, Bylock kullandığı tespit edilen ve mahrem yapılanmada yer alan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri operasyonlar düzenlendi. Denizli’de öğrenci yapılanmasından Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) ve TSK askeri mahrem yapılanmasında askeri öğrencilerden sorumlu olan ayrıca Bylock kullanıcısı şüpheli yakalandı. Devam eden operasyonlar kapsamında İzmir Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bylock kullanıcısı şüpheli gözaltına alındı. Yine Ankara ve Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli TEM ekiplerince gözaltına alındı. TSK mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu öğrenilen ve Isparta Yerel İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında 5 şahıs yakalanarak tutuklandı

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