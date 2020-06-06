FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, örgütün sosyal medya hesaplarının kapatılmasıyla ilgili yazışmalar tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyellerdeki inceleme tamamlandı.

Ele geçirilen bir bilgisayar ile çok sayıda cep telefonu, SIM" kart ve flaş bellek üzerinde kısa sürede yapılan ayrıntılı inceleme raporları, dava dosyasında yer aldı.

Raporda, tutuklu sanık Hüseyin Y'nin cep telefonunda, Almanya kodlu telefon numarasıyla, FETÖ mensuplarının özellikle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için görüşmeler yaptığı Signal programını kullandığı belirtildi.