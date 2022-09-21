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FETÖ'nün sözde "Ankara bölge sorumlusu"na 3 yıl 6 ay hapis

21.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün sözde "Ankara bölge sorumlusu"na 3 yıl 6 ay hapis

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Ankara bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan itirafçı Şükrü Yıldırır'a 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Şükrü Yıldırır ile avukatı katıldı.

Son savunması sorulan Yıldırır, "Bir diyeceğim yok. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırır'ı "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 3 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

- Etkin pişmanlık kapsamında bilgiler vermişti

Hakkında dava açıldıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan ve FETÖ'nün sözde "Ankara bölge sorumlusu" olduğu belirtilen Şükrü Yıldırır, savcılık ifadesinde, yüzlerce FETÖ mensubundan bahsetmiş ve örgütün gizli toplantılarıyla ilgili bilgiler vermişti.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede Yıldırır'ın, zamanla yükseldiği örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde örgütün amaca uygun işleyişini sağlayan, İç Anadolu Bölgesi'ndeki örgüt sorumlularına görev veren ve genel stratejiyi belirleyen bir konumda olduğu belirtilmişti.

Örgütün Türkiye'yi 5 bölgeye ayırdığı değerlendirildiğinde, sanığın bölge sorumluluğu statüsünün, örgüt içerisinde "ülke imamı" olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu haliyle sanığın "FETÖ yöneticiliği" suçunu işlediğinin anlaşıldığı değerlendirmesi yapılan iddianamede, hakkında kamu davası açıldıktan sonra savcılığa başvuran sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinin mahkemede tartışılması gerektiği kaydedilmişti.

Sanığın ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine sadece arkadaş listesinde ekli bulunan bir kısım şahısların isimlerini beyan ettiği, bir kısım şahıslar ve ID kullanıcılarıyla yazışması olmasına rağmen bunları tanımadığını söylediği ve bu şahısların konumları, faaliyetleri hakkında beyanda bulunmadığı aktarılan iddianamede, sanığın kimi örgüt üyelerinin isimlerini veya bulunduğu görevleriyle ilgili eylemlerini gizlediği, ayrıca kendi eylemleri hakkında elde edilen mevcut deliller haricinde bilgi vermediği hususlarının göz önüne alınması gerektiği anlatılmıştı.

Yıldırır'ın, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yaptığı görevlerin dikkate alınması gerektiği de belirtilerek, sanıkla ilgili, "konumuyla uyumlu, samimi, yeterli ve faydalı bilgi vermediği, bundan dolayı etkin pişmanlık gösterdiğinden söz edilemeyeceği ve hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma imkanı bulunmadığı" ifadeleri kullanılmıştı.

İddianamede, sanık Yıldırır'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Tutuklu yargılanan Yıldırır'ın 13 Ekim 2021'de, "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmedilmişti.

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