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FETÖ'nün sözde eyalet talebe mesulüne 8 yıl 9 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 08.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

"Bylock" kullanıcısı olan sanığın cep telefonunda başka bir uygulama görüntüsü altında Eagle programını kullandığı tespit edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde eyalet talebe mesulü olduğu öne sürülen tutuklu sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.S. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık A.S. FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Ben FETÖ'nün eyalet talebe mesulü olduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Örgütsel programları yüklemedim ve kullanmadım. İsmet kod adını kullanmadım. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın, FETÖ/PDY'nin Adana il yapılanmasında sözde eyalet talebe mesulü olarak faaliyet yürütmesi, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanması, sanığın cep telefonunda başka bir uygulama görüntüsü altında Eagle programını kullanması, örgüt içi tayine tabi tutulması ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edilmesi hususları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.S'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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