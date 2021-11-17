FETÖ'nün sözde "Gaziantep imamı"na verilen 15 yıl hapis cezası onandı

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep imamı"na verilen 15 yıl hapis cezasını onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık Murat Elmas'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 15 yıl hapis cezası kararını sanık avukatının itirazı üzerine inceledi.

Yapılan incelemenin ardından açıklanan kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı kaydedildi.

Hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği ifade edilen kararda, "Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı anlaşıldığından hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Mart 2019'da görülen duruşmada, sanık Murat Elmas'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

