YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. FETÖ'nün sözde "Gaziantep imamı"na verilen 15 yıl hapis cezası onandı

FETÖ'nün sözde "Gaziantep imamı"na verilen 15 yıl hapis cezası onandı

17.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün sözde "Gaziantep imamı"na verilen 15 yıl hapis cezası onandı

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep imamı"na verilen 15 yıl hapis cezasını onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık Murat Elmas'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 15 yıl hapis cezası kararını sanık avukatının itirazı üzerine inceledi.

Yapılan incelemenin ardından açıklanan kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı kaydedildi.

Hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği ifade edilen kararda, "Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı anlaşıldığından hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Mart 2019'da görülen duruşmada, sanık Murat Elmas'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacakTürkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacak
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
fetö Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Kasım Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:20
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:45
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.