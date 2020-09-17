FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Bekmezci cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada yazar Nurettin Veren, SEGBİS üzerinden ifade verdi. Veren, Bekmezci'nin Fetullah Gülen'in İzmir'e geldiği dönemde Kestanepazarı esnafından olduğunu ve o dönemden itibaren Bekmezci'nin Gülen'e yardım ettiğini ileri sürdü. Veren, şöyle devem etti:

"Bekmezci, küçük esnafı da örgüte katılmaya ikna ederdi. Gülen'in vaazlarından etkilenip onun adına para toplanmasında öne çıktı ve organizatör oldu. Kendisinin tahsili yoktur, dini bilgisi de çok fazla değildir. Esnaftır, seyyar satıcılık da yapmıştır. Gülen'in talimatlarını örgüte ileten kişiydi. Gülen'in en güvendiği adamları arasında yer alırdı. Gülen ile istediği zaman randevusuz bir şekilde görüşebildiği için onun ağzından çıkan sözler örgüt içinde Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi. Dünyanın her yerine gidip talimatları aktardığı için 'gezen abiler'dendi. Samanyolu Tv'de Gülen'e bağlılığını aktarmıştır. Bekmezci'nin pasaportuna bakın, FETÖ'nün faaliyeti olan bütün ülkelere gitmiştir. Para dağıtma, toplama işleri için gitmiştir."