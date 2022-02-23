YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

23.02.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kayseri il imamı" olduğu belirlenen Serdal Karakurt, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakurt ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Karakurt, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Karakurt, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Buna göre, sanık Karakurt, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilikten" ise 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Karakurt'un hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Davanın geçmişi

Karakurt, 10 Ekim 2020'de, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı.

İddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce "Kocasinan eyalet imamı" daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olarak "Kayseri il imamı" olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turistler sualtını görmeden ülkeden gitmeyecekTuristler sualtını görmeden ülkeden gitmeyecek
Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktıTuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı
Otomotiv devlerine üretim yapan Sivas'taki fabrika, medikal implant ihracatına da başladıOtomotiv devlerine üretim yapan Sivas'taki fabrika, medikal implant ihracatına da başladı
Anahtar Kelimeler:
fetö

Ankara Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
13:07
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:58
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay oldu

Mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay oldu

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.