FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yeniden yargılandığı davada karar

Darbe teşebbüsünün ardından burada toplantı yaptıkları esnada, darbe teşebbüsünde bulunan askerlerce derdest edildiklerini ileri süren Yalçın, daha sonra kendisinin de aralarında bulunduğu bir grubun Fenerbahçe Orduevi'ne götürülerek, burada bir müddet tutulduklarını iddia etti.

Yalçın, 15 Temmuz öncesi izne ayrıldığını, bu tarihte İstanbul'da bir düğüne katıldığını, düğünde birçok komutanın da bulunduğunu söyledi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Yalçın ve avukatı hazır bulundu. Duruşmayı müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı da takip etti.

Kayseri Valiliğinden mahkemeye ulaşan, "darbe teşebbüsü gecesi Kayseri Valiliğinde kriz masasının oluşturulduğu ve bunun başında yer alan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın yaklaşık 10 defa aramasına rağmen, kendisinin telefona cevap vermediği" iddiasına ilişkin Yalçın, o gece darbe teşebbüsünde bulunan askerlerce alıkonulduğunu, başlarında eli silahlı asker bulunduğu ve el konulduğu için telefona cevap veremediğini öne sürdü.

"Yurtta Sulh Konseyi" tarafından oluşturulan atama listesinde kendisinin "Kayseri sıkıyönetim komutanı, vali ve belediye başkanı" olarak görevlendirilmesinden haberdar olmadığını savunan Yalçın, bu listeden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiği esnada haberdar olduğunu iddia etti.

O gece 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan 8 kargo uçağından 16 Temmuz sabahı dönemin Kayseri Valisi ile yaptığı telefonda haberdar olduğunu savunan sanık Yalçın, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütle hiçbir irtibatım ve iltisakım yoktur. Vatan hainliği ve üyelik istinadlarını üzerime çivi ile çaksanız yine de yapıştıramazsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını 37 yıl şerefe taşıdım. Vatanıma, milletime, devletime etmiş olduğum askerlik yeminine hep sadık kaldım. 50 aydır suçsuz yere tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.