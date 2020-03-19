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FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yeniden yargılanmasına başlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.03.2020 13:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında örgütün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen ve yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'ın, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail Yalçın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da müvekkiliyle SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı, müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Yalçın, Yargıtayın bozma kararına ilişkin takdirin mahkemede olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sürecinde telefonla görüştüğü, HTS kayıtlarına yansıyan bazı isimleri dinledi.

SEGBİS aracılığıyla dinlenen tanıklardan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar, darbe girişiminde bazı askerler tarafından derdest edilerek, kendisinin de içinde bulunduğu 8 generalin silahlı askerler tarafından odaya kilitlendiğini öne sürdü.

Sonrasında Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini, elleri ve ayakları bağlı şekilde odada tutulduklarını ve dışarıda silahlı askerlerin nöbet tuttuklarını iddia eden Şahar, telefonu alındığı için arama yapamadığını savundu.

Sanık Yalçın'ı tanıdığını belirten Şahar, telefon görüşmesinin durumunu merak eden eşi tarafından yapıldığını öne sürdü.

Tanıklardan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde görevli eski albay Ali Durmuş ise sanık Yalçın ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.

HTS kayıtlarına yansıyan saniyelik görüşmeye ilişkin Durmuş, "Sanıkla beraber çalışmadık. Kişisel bir yakınlığım yoktur. Aradıysam hatırlamıyorum. Yanlışlıkla aramış olabilirim." dedi.

Mahkeme başkanının, darbe teşebbüsü sürecinde bazı isimlerle yapılan ve HTS kayıtlarına yansıyan telefon görüşmelerini hatırlatması üzerine sanık Yalçın, bunların örgütsel amaçlı görüşmeler olmadığını savundu.

Esasa ilişkin yeniden savunma için süre talebinde bulunan Yalçın, 3 yıl 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yalçın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle, sanık Yalçın'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Daire, bozma ilamında, yerel mahkemeden, sanık Yalçın'ın İstanbul'da derdest edildiği ileri sürülen düğünde yargılanan sanıkların dosya içeriğinin istenmesi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı kişilerin, sanık hakkında ifadesinin olup olmadığının sorulmasını istemişti.

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