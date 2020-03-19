FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yeniden yargılanmasına başlandı

SEGBİS aracılığıyla dinlenen tanıklardan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar, darbe girişiminde bazı askerler tarafından derdest edilerek, kendisinin de içinde bulunduğu 8 generalin silahlı askerler tarafından odaya kilitlendiğini öne sürdü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail Yalçın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da müvekkiliyle SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı, müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Sonrasında Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini, elleri ve ayakları bağlı şekilde odada tutulduklarını ve dışarıda silahlı askerlerin nöbet tuttuklarını iddia eden Şahar, telefonu alındığı için arama yapamadığını savundu.

Sanık Yalçın'ı tanıdığını belirten Şahar, telefon görüşmesinin durumunu merak eden eşi tarafından yapıldığını öne sürdü.

Tanıklardan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde görevli eski albay Ali Durmuş ise sanık Yalçın ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.

HTS kayıtlarına yansıyan saniyelik görüşmeye ilişkin Durmuş, "Sanıkla beraber çalışmadık. Kişisel bir yakınlığım yoktur. Aradıysam hatırlamıyorum. Yanlışlıkla aramış olabilirim." dedi.

Mahkeme başkanının, darbe teşebbüsü sürecinde bazı isimlerle yapılan ve HTS kayıtlarına yansıyan telefon görüşmelerini hatırlatması üzerine sanık Yalçın, bunların örgütsel amaçlı görüşmeler olmadığını savundu.

Esasa ilişkin yeniden savunma için süre talebinde bulunan Yalçın, 3 yıl 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.