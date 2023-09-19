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FETÖ’nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 9 gözaltı

19.09.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında asker ve sivillere yönelik İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, operasyonda 1’i muvazzaf 3 asker, 6’sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliler hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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