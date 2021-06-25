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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama

25.06.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 113 şüpheliden 58'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 113 şüpheliden 27'si faydalı itirafçı olması nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

Soruşturmada 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma ve delil durumu nedeniyle iptal edildi, 2 zanlının ise işlemleri sürüyor.

Adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 6'sı ev hapsi olmak üzere 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 58'i ise tutuklandı.

- Operasyon

FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada 22 Haziran'da haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 113'ü yakalanmıştı.

19 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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