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FETÖ'nün yurt dışındaki okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

10.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün yurt dışındaki okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa K. ile avukatı katıldı.

Sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Suçsuz olduğunu savunan İsa K, "Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ evlerinde kaldığını, örgütün Afrika'daki okulunda öğretmenlik yaptığını ve örgüt mensupları arasında ByLock mesajlaşmalarında sanığın bilgilerinin yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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