FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasındaki "ihbar mektubu oyunu" iddianamede

"İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" gibi suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezası talep edilen ve 10 bölüm 162 sayfadan oluşan iddianamede, FETÖ hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün talimatıyla, kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt mensubu askerlerin önünü açmak için "ihbar mektupları" gönderilmesine ilişkin, örgütün sözde TSK imamı Hamdullah Bayram Öztürk, sözde teknik işlerden sorumlu yardımcısı "Metin" kod isimli Rıdvan Akovalı, sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu "Atilla" kod adlı Suat Yiğit, sözde Diyarbakır bölge sorumlusu "Latif" kod isimli Nihat Keskin'in de arasında yer aldığı 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

YETER ERDİNE / ADSIZ GÜNEBAKAN - Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle 10 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, örgütün askeriyedeki ilerlemesini sağlamak için olaya nasıl müdahale ettiği anlatıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasının da anlatıldığı iddianamede, örgütün, kendisine karşı olan, zarar verebilecek konumda bulunan ve örgütün karşısında engel olarak görülen kişilerin devlet kadrolarından elenmesi ile örgütün kendi üyelerinin önünün açılması için çalıştığı hatırlatıldı.

Örgütün elemek istediği devlet kadrosunda yer alan kişiler hakkında gerek idari gerek adli soruşturma başlatmak amacıyla sanki "vatansever" birisi tarafından yazılmış intibası uyandıran ihbar mektuplarının gönderildiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, "Amaçlarına giden en kötü yolun bile meşru olarak kabul edildiği görülmüştür." tespiti yapıldı.

- FETÖ aleyhinde konuşan alay komutanı hedef seçilmiş

Malatya'daki olayda da benzer bir durumun yaşandığına işaret edilen iddianamede, dosya müştekilerinden dönemin Malatya İl Jandarma Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger'in, her ortamda örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında açıktan aleyhinde konuşmalar yaptığı kaydedildi.

Ülger'in örgüt tarafından "hedef menfi (örgüte karşı/zarar verebilecek) kişi" olarak belirlendiği kaydedilen iddianamede, daha sonra Zirve Yayınevi cinayeti olayının yaşanmasının ardından alay komutanı ve ekibi aleyhinde cinayet dosyasına gönderilen isimsiz ve imzasız ihbar mektupları arasında yazım şekli, içeriği ve hitap şekli arasında bariz benzerliklerin bulunduğu, tek elden organize bir şekilde yazıldığı ifade edildi.